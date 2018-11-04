Спутники NASA зафиксировали в Атлантическом океане “горячую” базу пришельцев





Гигантский объект внезапно появился на поверхности океана, а также не мог быть просто вызван природными процессами, связанными с утечкой газа из недр Земли. Такие действия происходят на мелководье, чего нельзя сказать о большой глубине. Пока специалисты не могут пояснить природу необычного явления, отметив, что рядом с этим место не обнаружены подводные вулканы.Уфологи не сомневаются, что тут скрываются аппараты жителей Нибиру. Гуманоиды не предполагали, что их могут заметить земляне, но пока они находятся в океане и ждут подкрепление, чтобы потом нанести свой удар по суше.