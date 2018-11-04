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Спутники NASA зафиксировали в Атлантическом океане “горячую” базу пришельцев

Исследователи уже давно говорят о готовящемся вторжении внеземных существ, потому что их корабли были замечены в разных уголках мира. Спутники NASA зафиксировали в Атлантическом океане “горячую” базу пришельцев, после чего ученые назвали ее огромной “термальной аномалией”.
Спутники NASA зафиксировали в Атлантическом океане “горячую” базу пришельцев

Гигантский объект внезапно появился на поверхности океана, а также не мог быть просто вызван природными процессами, связанными с утечкой газа из недр Земли. Такие действия происходят на мелководье, чего нельзя сказать о большой глубине. Пока специалисты не могут пояснить природу необычного явления, отметив, что рядом с этим место не обнаружены подводные вулканы.

Уфологи не сомневаются, что тут скрываются аппараты жителей Нибиру. Гуманоиды не предполагали, что их могут заметить земляне, но пока они находятся в океане и ждут подкрепление, чтобы потом нанести свой удар по суше.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:53

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