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Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы, полученные в драке на проекте

Участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Игрунова показала в очередном выпуске телестройки шрамы, полученные в «бою» с Ольгой Сударкиной.

На днях на острове Любви произошел скандальный инцидент, в ходе которого подрались две участницы «Дом-2» Ольга Сударкина и Наталья Игрунова, в результате чего последняя получила увечья и перенесла операцию.

Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы, полученные в драке на проекте

После драки Игрунову срочно доставили в московскую клинику, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Теперь стало известно, что Сударкина сломала своей коллеге лицевую кость, из-за чего Игруновой пришлось вставлять под глаз титановую сетку.

Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы, полученные в драке на проекте

Несмотря на полученные травмы, Наталья вернулась на Сейшелы и в одном из последних выпусков телестройки продемонстрировала всем участникам, ведущим и зрителям свои шрамы. Все, кому довелось увидеть изуродованную Игрунову пришли в ужас, и резко осудили Сударкину.

Пострадавшая заявила, что уже обратилась в полицию с соответствующим иском и намерена наказать обидчицу.

Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы, полученные в драке на проекте

Ольга Сударкина прилюдно раскаялась в том, что перешла границы дозволенного ,и в драке била Наталью кулаками и головой о бетонную скамью, однако ей мало кто поверил.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:49

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