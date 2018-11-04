Наталья Игрунова в эфире «Дом-2» показала шрамы, полученные в драке на проекте





На днях на острове Любви произошел скандальный инцидент, в ходе которого подрались две участницы «Дом-2» Ольга Сударкина и Наталья Игрунова, в результате чего последняя получила увечья и перенесла операцию.После драки Игрунову срочно доставили в московскую клинику, в отделение челюстно-лицевой хирургии. Теперь стало известно, что Сударкина сломала своей коллеге лицевую кость, из-за чего Игруновой пришлось вставлять под глаз титановую сетку.Несмотря на полученные травмы, Наталья вернулась на Сейшелы и в одном из последних выпусков телестройки продемонстрировала всем участникам, ведущим и зрителям свои шрамы. Все, кому довелось увидеть изуродованную Игрунову пришли в ужас, и резко осудили Сударкину.Пострадавшая заявила, что уже обратилась в полицию с соответствующим иском и намерена наказать обидчицу.Ольга Сударкина прилюдно раскаялась в том, что перешла границы дозволенного ,и в драке била Наталью кулаками и головой о бетонную скамью, однако ей мало кто поверил.