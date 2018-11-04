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Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк упала в обморок на модном показе

Бывшая участница проекта Дом-2 Дарья Друзьяк накануне принимала участие в модном показе.

В какой-то момент девушка потеряла сознание, а рядом находившиеся ее знакомые не растерялись и вызвали медиков.

Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк упала в обморок на модном показе

Сама Даша объясняет обморок тем, что недавно пережила большой стресс и-за известного скандала за певцом Александром Серовым. На данный момент с девушкой все в порядке, об этом она сама сообщила своим подписчикам.

У Андрея Малахова Друзьяк появлялась неоднократно. Там она тоже теряла сознание и также её отправляли в больницу. Тогда же она не могла определиться, то ли у неё выкидыш, то ли она все же беременна, а позже заверила, что подлечилась и решила сохранить ребенка.

Однако в тусовках участвовать девушка продолжает. Вместе с друзьями якобы беременная Друзьяк отправилась на показ мод, где как раз и случился обморок.

Звезда Дома-2 Дарья Друзьяк упала в обморок на модном показе

«...стало плохо, закружилась голова. У меня случился обморок... Меня сопроводили в карету скорой помощи, где меня обследовали специалисты и дали рекомендации», — рассказывает экс-участница телестройки.

Даша уверяла, что очень остро воспринимает каждый негатив. А ведь именно после передач ей присылали много негативных комментариев. По её словам, она все еще чувствует себя весьма нестабильно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:16

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