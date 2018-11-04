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Певица Ханна в Instagram показала фотографию с двухмесячной дочерью

Певица Ханна в Instagram опубликовала фотографию, на которой она позирует со своей маленькой дочерью. Свой пост артистка приурочила к двухмесячной дате со дня рождения малышки.
Певица Ханна в Instagram показала фотографию с двухмесячной дочерью

Анна Иванова, больше известная поклонникам под псевдонимом Ханна, продемонстрировала в социальной сети снимок. На нём она запечатлена с маленькой дочерью на руках, стоя возле коляски. По всей видимости, фотография была сделана во время прогулки. В описании к посту певица сообщила, что наследнице исполнилось ровно два месяца, и выразила свою благодарность малышке за то, что она выбрала их семью.

В комментариях к фотографии подписчики попытались выяснить у звезды, как Ханна назвала свою дочку, однако она на их вопрос не ответила. Публикация певицы на данный момент набрала более 138 тысяч «лайков».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:42

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