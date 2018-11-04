Певица Ханна в Instagram показала фотографию с двухмесячной дочерью

Анна Иванова, больше известная поклонникам под псевдонимом Ханна, продемонстрировала в социальной сети снимок. На нём она запечатлена с маленькой дочерью на руках, стоя возле коляски. По всей видимости, фотография была сделана во время прогулки. В описании к посту певица сообщила, что наследнице исполнилось ровно два месяца, и выразила свою благодарность малышке за то, что она выбрала их семью.В комментариях к фотографии подписчики попытались выяснить у звезды, как Ханна назвала свою дочку, однако она на их вопрос не ответила. Публикация певицы на данный момент набрала более 138 тысяч «лайков».