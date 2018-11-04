Певица Ханна в Instagram показала фотографию с двухмесячной дочерью
Певица Ханна в Instagram опубликовала фотографию, на которой она позирует со своей маленькой дочерью. Свой пост артистка приурочила к двухмесячной дате со дня рождения малышки.
Анна Иванова, больше известная поклонникам под псевдонимом Ханна, продемонстрировала в социальной сети снимок. На нём она запечатлена с маленькой дочерью на руках, стоя возле коляски. По всей видимости, фотография была сделана во время прогулки. В описании к посту певица сообщила, что наследнице исполнилось ровно два месяца, и выразила свою благодарность малышке за то, что она выбрала их семью.
В комментариях к фотографии подписчики попытались выяснить у звезды, как Ханна назвала свою дочку, однако она на их вопрос не ответила. Публикация певицы на данный момент набрала более 138 тысяч «лайков».
Анна Иванова, больше известная поклонникам под псевдонимом Ханна, продемонстрировала в социальной сети снимок. На нём она запечатлена с маленькой дочерью на руках, стоя возле коляски. По всей видимости, фотография была сделана во время прогулки. В описании к посту певица сообщила, что наследнице исполнилось ровно два месяца, и выразила свою благодарность малышке за то, что она выбрала их семью.
В комментариях к фотографии подписчики попытались выяснить у звезды, как Ханна назвала свою дочку, однако она на их вопрос не ответила. Публикация певицы на данный момент набрала более 138 тысяч «лайков».