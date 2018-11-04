Юлианна Караулова для выхода в свет выбрала вельветовый комбинезон





Артистам некогда скучать, помимо творческой деятельности, их часто приглашают на различные светские мероприятия. Благодаря выходам в свет у молодых звёзд есть возможность продемонстрировать своё чувство стиля или его отсутствие. В частности, Юлианна Караулова на очередном светском приёме появилась в неординарном образе, выбрав тёмно-синий вельветовый комбинезон с накладными карманами. Под свободный наряд звезда надела чёрную майку, которая удачно гармонирует с обувью.При беглом взгляде может показаться, что певицы одета в костюм, состоящий из свободных брюк и жакета. Завершением образа стал максимально естественный макияж и лёгкая укладка. Этот наряд немного удивил, присутствующих на мероприятии, поскольку "светская тусовка" привыкла видеть Юлианну в более женственной одежде.