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Юлианна Караулова для выхода в свет выбрала вельветовый комбинезон

Юлианна Караулова вышла в свет в вельветовом комбинезоне, опубликовав фото в Instagram. Многие поклонники певицы удивились такому образу, потому что привыкли видеть её в более женственных нарядах.
Юлианна Караулова для выхода в свет выбрала вельветовый комбинезон

Артистам некогда скучать, помимо творческой деятельности, их часто приглашают на различные светские мероприятия. Благодаря выходам в свет у молодых звёзд есть возможность продемонстрировать своё чувство стиля или его отсутствие. В частности, Юлианна Караулова на очередном светском приёме появилась в неординарном образе, выбрав тёмно-синий вельветовый комбинезон с накладными карманами. Под свободный наряд звезда надела чёрную майку, которая удачно гармонирует с обувью.
Юлианна Караулова для выхода в свет выбрала вельветовый комбинезон

При беглом взгляде может показаться, что певицы одета в костюм, состоящий из свободных брюк и жакета. Завершением образа стал максимально естественный макияж и лёгкая укладка. Этот наряд немного удивил, присутствующих на мероприятии, поскольку "светская тусовка" привыкла видеть Юлианну в более женственной одежде.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:24

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