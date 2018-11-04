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Татьяна Васильева подарила двухлетней внучке Мирре квартиру в центре Москвы

Татьяна Васильева решила при жизни оформить своё имущество на детей и внуков, чтобы после её кончины близкие люди не ссорились из-за наследства. Так, квартиру в центре Москвы актриса решила подарить своей двухлетней внучке.
Татьяна Васильева подарила двухлетней внучке Мирре квартиру в центре Москвы

В программе «Выход в люди» на телеканале «Россия 1» 71-летняя артистка рассказала, что она уже распорядилась всем своим имуществом, хотя Татьяна Васильева уверена в том, что её дочь и сын не будут устраивать скандалов после её смерти. Однако актриса оформила дарственные на детей и внуков, в частности, элитную квартиру в центре Москвы, где сама сейчас проживает, она подарила двухлетней внучке Мирре. По словам артистки, она не хочет, чтобы после её смерти из-за делёжки наследства близкие люди стали ненавидеть друг друга.

После оформления дарственных Татьяна Васильева живёт налегке, она раздала своё имущество близким людям, теперь пытается избавиться от лишнего веса. Чтобы добиться желаемых результатов, актриса придерживается правильного питания, ведёт здоровый образ жизни и тренируется в спортзале.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:13

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