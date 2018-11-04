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Лидия Федосеева-Шукшина подарила квартиру в Финляндии внучке Анне

Недавно стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина переписала квартиру в Финляндии на внучку Анну. Апартаменты за рубежом актрисе подарила её названная дочь Вера, которая опасается, что её новая мать не сможет там жить.
Лидия Федосеева-Шукшина подарила квартиру в Финляндии внучке Анне

В течение нескольких лет у Лидии Федосеевой-Шукшиной складываются непростые отношения с детьми и внуками. Её старшая дочь Анастасия, которая отсидела в тюрьме за наркотики, до сих пор держит обиду на мать. Младшая наследница Ольга из-за квартиры отца несколько лет назад написала на свою родительницу заявление в полицию. Любимая внучка актрисы Анна втайне от бабушки продала её квартиру в Санкт-Петербурге. На данный момент артистка считает близким человеком названную дочь Веру Рейникайнен, проживающую в Финляндии.

Вера очень сблизилась с Лидией Николаевной и подарила ей квартиру в Финляндии, чтобы чаще с ней видеться. Названная дочь актрисы в программе «Эксклюзив» рассказала, что её родной матери уже нет в живых, Вера хотела перевезти её к себе в Финляндию, но не успела. Когда женщина познакомилась с Федосеевой-Шукшиной и сблизилась, то решила подарить ей апартаменты в том городе, где сейчас проживает, чтобы чаще видеться с ней. Недавно Вера узнала, что эту квартиру названная мать передарила внучке Анне, что обеспокоило женщину. В свою очередь Лидия Николаевна заверила подругу, что имущество из семьи никуда не уйдёт.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:07

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