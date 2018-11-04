Майя Донцова записала песню для Алексея Купина и удивила публику своим исполнением

«Премьера песни «Чувства кричат», которую я подарила любимому на наши полтора года отношений! Лёша предложил мне поучаствовать в конкурсе «Золотой банан», и я с радостью согласилась. К сожалению, вы не сможете услышать песню больше нигде — ей автор нехило подвёл. Но мы запишем новую! Вы же поможете мне выиграть?», - написала Донцова.

«Блииииин уже люблю эту песню, хочу послушать всю», «Это очень круто) 1000 раз пересмотрела», «Блиииииин Маюша хотелось б услышать полностью песню. Голос бомба! Молодец так держать. Мой голос ЗА ТЕБЯ», «Крутяяяк, лучше, чем у Бузовой», «Я и не знала что у тебя такой хороший голос! Класс», «Хорошая песня) класс) реально поёшь на много лучше Бузовой!», - писали восхищенные фанаты.

Все дело в том, что изначально трек предназначался исключительно для ушей молодого человека, но ему настолько понравилось, как пела его избранница, что он захотел, чтобы это услышали абсолютно все.На своей странице в социальной сети Instagram Майя и Леша опубликовали ролик из студии звукозаписи, в котором можно услышать фрагмент песни в исполнении девушки.Стоит отметить, что подписчики участницы пришли в восторг от услышанного. В комментариях они стали засыпать девушку комплиментами, отметив, что поет она даже лучше, чем Ольга Бузова.