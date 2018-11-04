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Майя Донцова записала песню для Алексея Купина и удивила публику своим исполнением

Участница телепроекта «Дом-2» Майя Донцова решила принять участие в конкурсе Алексея Купина «Золотой банан», исполнив песню под названием «Чувства кричат», которую подарила возлюбленному, так как их отношения длятся полтора года.

Все дело в том, что изначально трек предназначался исключительно для ушей молодого человека, но ему настолько понравилось, как пела его избранница, что он захотел, чтобы это услышали абсолютно все.

Майя Донцова записала песню для Алексея Купина и удивила публику своим исполнением

На своей странице в социальной сети Instagram Майя и Леша опубликовали ролик из студии звукозаписи, в котором можно услышать фрагмент песни в исполнении девушки.

«Премьера песни «Чувства кричат», которую я подарила любимому на наши полтора года отношений! Лёша предложил мне поучаствовать в конкурсе «Золотой банан», и я с радостью согласилась. К сожалению, вы не сможете услышать песню больше нигде — ей автор нехило подвёл. Но мы запишем новую! Вы же поможете мне выиграть?», - написала Донцова.

Майя Донцова записала песню для Алексея Купина и удивила публику своим исполнением

Стоит отметить, что подписчики участницы пришли в восторг от услышанного. В комментариях они стали засыпать девушку комплиментами, отметив, что поет она даже лучше, чем Ольга Бузова.

«Блииииин уже люблю эту песню, хочу послушать всю», «Это очень круто) 1000 раз пересмотрела», «Блиииииин Маюша хотелось б услышать полностью песню. Голос бомба! Молодец так держать. Мой голос ЗА ТЕБЯ», «Крутяяяк, лучше, чем у Бузовой», «Я и не знала что у тебя такой хороший голос! Класс», «Хорошая песня) класс) реально поёшь на много лучше Бузовой!», - писали восхищенные фанаты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:41

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