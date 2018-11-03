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Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота

Долгое время экс-участник телепроекта «Дом-2» Сергей Пынзарь поддерживал свою фигуру в форме и буквально пару лет назад еще беспокоился о лишних килограммах. Однако сейчас, судя по всему, ему надоело придерживаться правильного питания и вести здоровый образ жизни, а потому мужчина значительно прибавил в весе.

На данный момент молодой человек находится вместе со своей семьей в Турции, где ходит в обтягивающих майках или вообще без них, а потому пользователи Сети имеют возможность оценить его фигуру.

Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота

На днях Сергей опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором решил продемонстрировать свою физическую форму, а точнее, как он может делать сальто на берегу моря.

В конечном итоге красиво закончить свой пируэт Пынзарь так и не смог, плашмя плюхнувшись в воду, зато показал поклонникам, какого размера у него живот.

Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота

«Дааа, Серега уже не тот», «А где пресс?», «С таким животом лучше лежи и не дергайся», «Пузико пузикоооооо», «Перестал жить с Дашкой и растолстел», «Что-то не видно прогресса, после походов в спортзал. Видимо кушать ты любишь больше, чем заниматься», «Да, а ведь этот мужчина когда-то был стриптизером», - высказались пользователи.

Стоит отметить, что Дашу тоже нередко критикуют, что она запустила себя в спортивном плане и за последнее время набрала несколько лишних килограмм, которые отложились в основном на ее животе и бедрах.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:25

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