Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота

«Дааа, Серега уже не тот», «А где пресс?», «С таким животом лучше лежи и не дергайся», «Пузико пузикоооооо», «Перестал жить с Дашкой и растолстел», «Что-то не видно прогресса, после походов в спортзал. Видимо кушать ты любишь больше, чем заниматься», «Да, а ведь этот мужчина когда-то был стриптизером», - высказались пользователи.





На данный момент молодой человек находится вместе со своей семьей в Турции, где ходит в обтягивающих майках или вообще без них, а потому пользователи Сети имеют возможность оценить его фигуру.На днях Сергей опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram ролик, в котором решил продемонстрировать свою физическую форму, а точнее, как он может делать сальто на берегу моря.В конечном итоге красиво закончить свой пируэт Пынзарь так и не смог, плашмя плюхнувшись в воду, зато показал поклонникам, какого размера у него живот.Стоит отметить, что Дашу тоже нередко критикуют, что она запустила себя в спортивном плане и за последнее время набрала несколько лишних килограмм, которые отложились в основном на ее животе и бедрах.