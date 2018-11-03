Яна Рудковская поздравила в Instagram с днем рождения Евгения Плющенко
Яна Рудковская в своем микроблоге Instagram поздравила с днем рождения супруга Евгения Плющенко. Трогательные слова и признание в любви своему мужу продюсер написала под фото, сделанном в 2007 году в их день знакомства.
По словам Яны Рудковской, они впервые увидели друг друга в Лондоне 11 лет назад на Трафальгарской Площади, после чего не расставались. Публикация в течение девяти часов собрала свыше 67 одобрительных лайков и более 900 комментариев, в которых фолловеры стали поздравлять фигуриста. Фолловеры также отметили, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко очень красивая пара, пожелав им обоим счастья.
Стоит отметить, что на днях беременная Регина Тодоренко в своем Instagram-аккаунте похвасталась фанатам роликом со своего девичника.
По словам Яны Рудковской, они впервые увидели друг друга в Лондоне 11 лет назад на Трафальгарской Площади, после чего не расставались. Публикация в течение девяти часов собрала свыше 67 одобрительных лайков и более 900 комментариев, в которых фолловеры стали поздравлять фигуриста. Фолловеры также отметили, что Яна Рудковская и Евгений Плющенко очень красивая пара, пожелав им обоим счастья.
Стоит отметить, что на днях беременная Регина Тодоренко в своем Instagram-аккаунте похвасталась фанатам роликом со своего девичника.