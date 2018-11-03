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Ученые рассказали, как на сайтах знакомств отыскать свою любовь

Ученые рассказали, как на сайтах знакомств отыскать свою любовь. Специалисты отмечают, что онлайн-знакомства с одной стороны решают многие проблемы.

Ученые рассказали, как на сайтах знакомств отыскать свою любовь


В данном случае не нужно себя приводить в порядок и стараться понравиться. Нужно просто войти в систему и познакомиться с массой потенциальных партнеров. С другой стороны огромное количество вариантов ведёт к замешательству. Человек в переписке начинает перебирать множество различных представителей противоположного пола. Наконец, остановившись на определённом человеке, пользователь сети начинает сожалеть про свой сделанный выбор, считая, что могло бы быть лучше.

Исследователи советуют в данном случае ограничить количество вариантов, которые человек позволяет себе учитывать. Установление пользователем Сети строгих критериев отбора поможет сузить количество вариантов. Человек в результате будет более доволен выбранным кандидатом. Специалисты также советуют прекратить искать вторую половину, если уже нашли определённого претендента.

Накануне учёные сообщили, что знакомство со статусными людьми может в итоге ухудшить здоровье малообеспеченного человека.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:30

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