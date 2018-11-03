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Российский самолет Ту-142МК устроил переполох на учениях НАТО

Учения НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии завершились переполохом из-за российского самолета. Противолодочный самолет Ту-142МК вооруженных сил России пролетел на небольшой высоте над флагманским судном шестого оперативного флота США USS Mount Whitney.

Российский самолет Ту-142МК устроил переполох на учениях НАТО


Об инциденте на своей странице в Twitter написал французский журналист Пьер-Анри Дейе. Он написал, что учения шли своим чередом, а дальше в небе появляется Ту-142МК и становится их «участником». Корреспондент опубликовал снимок полета самолета с борта американского корабля. Отметим, что для идентификации самолета над Норвежским и Северным морями вылетали четыре истребителя из Франции и Шотландии в сопровождении самолетов-заправщиков.

ТУ-142МК является дальним противолодочным самолетом, созданным на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Он предназначается для поиска и уничтожения подводных лодок, а также проведения морской разведки. Радиус действия составляет более 5 тысяч километров. На его вооружении состоят противолодочные авиационные ракеты, морские мины и торпеды.

Корабль USS Mount Whitney является руководящим шестого флота США. Лайнер был спущен на воду в 1971 году. Его длина составляет 189 метров, а в оснащение входит оборонительное вооружение.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:11

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