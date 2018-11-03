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Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась собственной страницей в соцсети Instagram

Несколько недель назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Тата Блюменкранц оформила развод с Валерием Блюменкранцем, официально став свободной. При этом она сохранила фамилию бывшего мужа и смогла добиться того, чтобы все имущество осталось у нее, пообещав за это не препятствовать встречам отца и дочки.

Однако на данный момент молодому человеку не до прогулок с Беатрисой, ведь он полностью увлечен съемками на реалити-шоу, где он борется за квартиру в конкурсе «Человек года».

Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась собственной страницей в соцсети Instagram

Что касается девушки, то после развода она разрешила своей матери забрать малышку на несколько дней в Воронеж, дабы иметь возможность отдохнуть после бракоразводного процесса, разобраться с документами, и решить вопросы с бизнесом.

Сейчас Бетти уже вернулась к маме в Москву и даже обзавелась собственной страницей в социальной сети Instagram.

Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась собственной страницей в соцсети Instagram

Судя по всему, Тата решила воспользоваться тем, что ее дочь очень любят подписчики, а потому создала для нее отдельный аккаунт, чтобы иметь возможность зарабатывать на рекламе еще и там. Пока бывшая звезда телестройки активно продвигает новую страницу и на данный момент она уже насчитывает более 13 тысяч человек.

Стоит отметить, что Блюменкранц далеко не единственная «инстамама», которая на фоне популярности решила завести своему ребенку отдельную странице и среди знаменитостей, имеющих детей, это обычная практика.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:04

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