Ученые рассказали об опасности раскрытия секретов





Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, что раскрытие секретов может быть опасно для здоровья людей. Специалисты считают, что признания негативно воздействуют на их психологическое состояние.Ученые провели опыт по экспериментальной манипуляции хранения секретов у людей. По мнению специалистов, люди, которые знают о секретах друг друга, должны стать ближе. Откровения касались лжи, употребления наркотиков, неверности, абортов, воровства, беременности, травм и другого. По итогам опроса добровольцев выяснилось, что люди действительно становились ближе друг к другу, но они же чувствовали себя более обремененными, что оказывало влияние на умственную нагрузку. После этого ученые провели еще одно исследование с участием 237 человек и его результаты полностью подтвердили результаты предыдущих экспериментов.Психологи отмечают, что если у человека есть секрет, который он расскажет собеседнику, то это поможет ему чувствовать себя лучше и улучшит отношения. Однако получатель информации окажется обременен ею, что подорвет его эмоциональное состояние и приведет к проблемам психологического характера.