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Ученые рассказали об опасности раскрытия секретов

Австралийские ученые в ходе исследования выяснили, что раскрытие секретов может быть опасно для здоровья людей. Специалисты считают, что признания негативно воздействуют на их психологическое состояние.
Ученые рассказали об опасности раскрытия секретов


Ученые провели опыт по экспериментальной манипуляции хранения секретов у людей. По мнению специалистов, люди, которые знают о секретах друг друга, должны стать ближе. Откровения касались лжи, употребления наркотиков, неверности, абортов, воровства, беременности, травм и другого. По итогам опроса добровольцев выяснилось, что люди действительно становились ближе друг к другу, но они же чувствовали себя более обремененными, что оказывало влияние на умственную нагрузку. После этого ученые провели еще одно исследование с участием 237 человек и его результаты полностью подтвердили результаты предыдущих экспериментов.

Психологи отмечают, что если у человека есть секрет, который он расскажет собеседнику, то это поможет ему чувствовать себя лучше и улучшит отношения. Однако получатель информации окажется обременен ею, что подорвет его эмоциональное состояние и приведет к проблемам психологического характера.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Вчера, 23:00

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