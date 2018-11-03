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В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler SSR необычной версии

В Сети появилась информация, что в Минске продают автомобиль Chrysler SSR необычной версии. Уникальное транспортное средство отлично сочетает в себе несколько видов кузова: кабриолет, купе, пикап.

В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler SSR необычной версии


Специалисты отмечают, что приобретение такого эксклюзивного транспортного средства, представляет собой прекрасную инвестицию, потому что на него может вырасти цена. В настоящее время за уникальную версию Chrysler SSR придётся выложить 30 000 американских долларов. Транспортное средство, которое выпустили в 2004 году, имеет пробег в 85 тысяч километров. В свою очередь официально зафиксировали только три таких автомобиля. Из-за этого транспортное средство относится к самым редким. В настоящее время неизвестно местонахождение прочих двух экземпляров. В подкапотном пространстве этого авто расположен 8-цилиндровый 5-литровый силовой агрегат на 300 лошадиных сил. Уникальный автомобиль на улицах привлекает к себе довольно большое внимание людей.

Накануне стало известно, что японская автокомпания Mitsubishi на территории Российской Федерации увеличила продажи своих машин на 40 процентов.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02

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