В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler SSR необычной версии
В Сети появилась информация, что в Минске продают автомобиль Chrysler SSR необычной версии. Уникальное транспортное средство отлично сочетает в себе несколько видов кузова: кабриолет, купе, пикап.
Специалисты отмечают, что приобретение такого эксклюзивного транспортного средства, представляет собой прекрасную инвестицию, потому что на него может вырасти цена. В настоящее время за уникальную версию Chrysler SSR придётся выложить 30 000 американских долларов. Транспортное средство, которое выпустили в 2004 году, имеет пробег в 85 тысяч километров. В свою очередь официально зафиксировали только три таких автомобиля. Из-за этого транспортное средство относится к самым редким. В настоящее время неизвестно местонахождение прочих двух экземпляров. В подкапотном пространстве этого авто расположен 8-цилиндровый 5-литровый силовой агрегат на 300 лошадиных сил. Уникальный автомобиль на улицах привлекает к себе довольно большое внимание людей.
Накануне стало известно, что японская автокомпания Mitsubishi на территории Российской Федерации увеличила продажи своих машин на 40 процентов.
Специалисты отмечают, что приобретение такого эксклюзивного транспортного средства, представляет собой прекрасную инвестицию, потому что на него может вырасти цена. В настоящее время за уникальную версию Chrysler SSR придётся выложить 30 000 американских долларов. Транспортное средство, которое выпустили в 2004 году, имеет пробег в 85 тысяч километров. В свою очередь официально зафиксировали только три таких автомобиля. Из-за этого транспортное средство относится к самым редким. В настоящее время неизвестно местонахождение прочих двух экземпляров. В подкапотном пространстве этого авто расположен 8-цилиндровый 5-литровый силовой агрегат на 300 лошадиных сил. Уникальный автомобиль на улицах привлекает к себе довольно большое внимание людей.
Накануне стало известно, что японская автокомпания Mitsubishi на территории Российской Федерации увеличила продажи своих машин на 40 процентов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:02