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В Сети опубликовали первые изображения чехла для смартфона LG G8 ThinQ

В Сети инсайдеры опубликовали первые изображения чехла для нового смартфона LG G8 ThinQ. Судя по опубликованным фотографиям, устройство пойдет по стопам предшественника и получит сдвоенную камеру, а также дактилоскопический датчик на задней панели.

В Сети опубликовали первые изображения чехла для смартфона LG G8 ThinQ


Эксперты к такому выводу пришли исходя из вырезов в чехле. Модули основной камеры будут расположены горизонтально, а не вертикально, как это было в предшественнике. Отметим, что до этого эксперты IT-индустрии оценили камеру LG G8 ThinQ‍ в 83 балла, что не позволит новому смартфону войти по данному показателю в двадцатку лучших на рынке.

Что касается расположения сканера отпечатков пальцев на задней панели, а не под дисплеем, как это делают многие разработчики, то это может быть связано с наличием эксклюзивного использования ультразвукового датчика в Samsung Galaxy S10. Вполне вероятно, что разработчики LG применят его в новом флагманском гаджете линейки LG V.

Технические характеристики смартфона не называются. По некоторым данным, он будет оснащен 4К-дисплеем диагональю 6,1 дюйма. Гаджет получит восьмиядерный процессор Snapdragon 855, объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт. Анонс смартфона намечен на первую половину следующего года. Снимки чехла доступны по ссылке.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 07:30

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