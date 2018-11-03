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Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию

Несколько дней назад ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором позировала с очень грустным выражением лица. Подпись к нему соответствовала настроению теледивы и заставила подписчиков волноваться за ее моральное состояние.

«Настроение - осень. Я всё-таки очень сложно перестраиваюсь на этот период тяжёлых облаков. Явная нехватка солнца и чистого неба( Любите ли вы осень?», - сообщила Оля.

Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию

Пользователи Сети тут же отреагировали на новый пост, они уверены, что на данный момент девушка находится в состоянии глубокой депрессии, и это не только потому, что ей тяжело дается осень, но и из-за того, что на днях скончалась еще одна ее подруга, которая, как и Жанна Фриске, не смогла побороть онкологическое заболевание.

По мнению поклонников, Орлова настолько сильно страдает, что ничего не ест. Во всяком случае, именно так они объясняют то, что она очень похудела, а ее лицо приобрело болезненный вид.

Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию

Исходя из этого встревоженные фанаты советуют ведущей не забывать о приемах пищи и отправиться куда-нибудь развеяться, чтобы избавиться от депрессии и грустных мыслей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:20

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