Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию

«Настроение - осень. Я всё-таки очень сложно перестраиваюсь на этот период тяжёлых облаков. Явная нехватка солнца и чистого неба( Любите ли вы осень?», - сообщила Оля.





Пользователи Сети тут же отреагировали на новый пост, они уверены, что на данный момент девушка находится в состоянии глубокой депрессии, и это не только потому, что ей тяжело дается осень, но и из-за того, что на днях скончалась еще одна ее подруга, которая, как и Жанна Фриске, не смогла побороть онкологическое заболевание.По мнению поклонников, Орлова настолько сильно страдает, что ничего не ест. Во всяком случае, именно так они объясняют то, что она очень похудела, а ее лицо приобрело болезненный вид.Исходя из этого встревоженные фанаты советуют ведущей не забывать о приемах пищи и отправиться куда-нибудь развеяться, чтобы избавиться от депрессии и грустных мыслей.