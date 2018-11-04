Sony выпустит PlayStation 4 Pro с памятью 2 ТБ





На данный момент максимальный объем жесткого диска PlayStation 4 Pro составляет 1 ТБ. Отметим, что на рынке была доступна версия с 2 ТБ, но она вышла лимитированным тиражом в честь проданных 500 миллионов приставок. В скором времени подобный гаджет станет доступен для всех пользователей.Стоимость PlayStation 4 Pro с памятью 2 ТБ составит 400 долларов. Ее продажи сперва начнутся в Японии. Будет ли доступно устройство на американском рынке - пока неизвестно. Отметим, что на данный момент за 400 долларов продается версия с 1 ТБ памяти.