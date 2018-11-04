Китайская компания Xiaomi 6 ноября представит смартфон Xiaomi Redmi Note 6
Китайская компания Xiaomi опубликовала в Сети тизерное изображение нового смартфона версии Xiaomi Redmi Note 6. Устройство планируют представить 6 ноября этого года.
Согласно предварительным данным, новая модель будет осуществлять работу на процессоре версии Snapdragon 710. Начинкой устройства послужит ОЗУ на 4 ГБ, а также ПЗУ на 64 ГБ. Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 получит шестидюймовый экран с разрешением на 2160 х 1080 рх. Согласно ожиданиям в модели появится пара двойных камер. Камера для селфи будет включать модули на 20 Мп и 2 Мп. Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мАч. За версию Xiaomi Redmi Note 6 любителям смартфонов придётся выложить 150 долларов.
В интернете выложили информацию, что флагманская версия смартфона Lenovo K5X будет оснащаться шестидюймовым экраном.
Согласно предварительным данным, новая модель будет осуществлять работу на процессоре версии Snapdragon 710. Начинкой устройства послужит ОЗУ на 4 ГБ, а также ПЗУ на 64 ГБ. Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 получит шестидюймовый экран с разрешением на 2160 х 1080 рх. Согласно ожиданиям в модели появится пара двойных камер. Камера для селфи будет включать модули на 20 Мп и 2 Мп. Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мАч. За версию Xiaomi Redmi Note 6 любителям смартфонов придётся выложить 150 долларов.
В интернете выложили информацию, что флагманская версия смартфона Lenovo K5X будет оснащаться шестидюймовым экраном.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00