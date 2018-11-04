АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Китайская компания Xiaomi 6 ноября представит смартфон Xiaomi Redmi Note 6

Китайская компания Xiaomi опубликовала в Сети тизерное изображение нового смартфона версии Xiaomi Redmi Note 6. Устройство планируют представить 6 ноября этого года.

Китайская компания Xiaomi 6 ноября представит смартфон Xiaomi Redmi Note 6


Согласно предварительным данным, новая модель будет осуществлять работу на процессоре версии Snapdragon 710. Начинкой устройства послужит ОЗУ на 4 ГБ, а также ПЗУ на 64 ГБ. Смартфон Xiaomi Redmi Note 6 получит шестидюймовый экран с разрешением на 2160 х 1080 рх. Согласно ожиданиям в модели появится пара двойных камер. Камера для селфи будет включать модули на 20 Мп и 2 Мп. Автономную работу смартфона обеспечивает аккумуляторная батарея на 4000 мАч. За версию Xiaomi Redmi Note 6 любителям смартфонов придётся выложить 150 долларов.

В интернете выложили информацию, что флагманская версия смартфона Lenovo K5X будет оснащаться шестидюймовым экраном.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Поверхность Антарктиды укрыта образцами с
Китайская компания Xiaomi 6 ноября представит
В Великобритании 30-летний иммигрант из Ирана
Uber планирует вернуться к испытаниям
Хищные растения научили нанороботов пробираться
В УАЗ опровергли слухи о скором прекращении
Opel Vectra 3 лидирует среди подержанных авто до
Ученые рассказали об опасности раскрытия секретов
Ученые рассказали, как на сайтах знакомств
Хэтчбек Renault Clio нового поколения вывели на
Светлана Зейналова впервые показала фанатам в
Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота
Яна Рудковская поздравила в Instagram с днем
Российский самолет Ту-142МК устроил переполох на
Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась
В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler
Ученые: Наночастицы серебра и нитрид бора избавят
В Крыму челябинский силач Эльбрус Нигматуллин
Легендарная британская группа «Spice Girls»
Беременная Регина Тодоренко показала в Instagram,
Душевые кабины могут быть опасными для здоровья
Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию
Компания Kenworth впервые за 57 лет представила
В Сети опубликовали технические характеристики
После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина
Полина Гагарина грубо ответила “затравившим” ее
Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые
"Победителей не судят": Волочкова снова бросила
Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким
Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал
Просмотреть все новости