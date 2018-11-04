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Учёные: Поверхность Антарктиды укрыта образцами с Марса и Луны

Исследователи в Антарктиде сделали неожиданное открытие. Как стало известно, поверхность арктических широт укрыта образцами с Марса, а также Луны.

Учёные: Поверхность Антарктиды укрыта образцами с Марса и Луны


Открывателями данной аномалии выступают сотрудники специальной экспедиционной программы ANSMET. Представители научного мира в ходе проведения научных опытов выяснили, что поверхность Антарктиды укрыта метеоритами. Такое открытие стало возможно благодаря увеличению температурных показателей, не являющихся характерными для местной территории. Эксперты отметили, что в арктических широтах только на один из полюсов метеориты падают намного чаще, чем на прочие континенты Земли. Аномальные отрицательные температурные показатели предоставляют возможность метеоритам сохраняться в целости довольно продолжительное время. По предварительным подсчетам, на небольшом участке учёные смогли выявить более 250 метеоритов. По словам экспертов, у них в настоящее время имеются уже образцы фрагментов Марса, а также Луны.

Ученые недавно рассказали, как повлияет на жизнь российского населения глобальное потепление. Исследователи назвали регионы, которые больше других будут подвержены катаклизмам.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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