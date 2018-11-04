Учёные: Поверхность Антарктиды укрыта образцами с Марса и Луны
Исследователи в Антарктиде сделали неожиданное открытие. Как стало известно, поверхность арктических широт укрыта образцами с Марса, а также Луны.
Открывателями данной аномалии выступают сотрудники специальной экспедиционной программы ANSMET. Представители научного мира в ходе проведения научных опытов выяснили, что поверхность Антарктиды укрыта метеоритами. Такое открытие стало возможно благодаря увеличению температурных показателей, не являющихся характерными для местной территории. Эксперты отметили, что в арктических широтах только на один из полюсов метеориты падают намного чаще, чем на прочие континенты Земли. Аномальные отрицательные температурные показатели предоставляют возможность метеоритам сохраняться в целости довольно продолжительное время. По предварительным подсчетам, на небольшом участке учёные смогли выявить более 250 метеоритов. По словам экспертов, у них в настоящее время имеются уже образцы фрагментов Марса, а также Луны.
Ученые недавно рассказали, как повлияет на жизнь российского населения глобальное потепление. Исследователи назвали регионы, которые больше других будут подвержены катаклизмам.
Открывателями данной аномалии выступают сотрудники специальной экспедиционной программы ANSMET. Представители научного мира в ходе проведения научных опытов выяснили, что поверхность Антарктиды укрыта метеоритами. Такое открытие стало возможно благодаря увеличению температурных показателей, не являющихся характерными для местной территории. Эксперты отметили, что в арктических широтах только на один из полюсов метеориты падают намного чаще, чем на прочие континенты Земли. Аномальные отрицательные температурные показатели предоставляют возможность метеоритам сохраняться в целости довольно продолжительное время. По предварительным подсчетам, на небольшом участке учёные смогли выявить более 250 метеоритов. По словам экспертов, у них в настоящее время имеются уже образцы фрагментов Марса, а также Луны.
Ученые недавно рассказали, как повлияет на жизнь российского населения глобальное потепление. Исследователи назвали регионы, которые больше других будут подвержены катаклизмам.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00