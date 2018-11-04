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В Великобритании 30-летний иммигрант из Ирана выдавал себя за 15-летнего школьника

В Великобритании руководители школы Stoke High в Ипсвиче начали расследования в отношении 15-летнего школьника. Выяснилось, что за ученика выдавал себя 30-летний иммигрант из Ирана.
В Великобритании 30-летний иммигрант из Ирана выдавал себя за 15-летнего школьника


По данным руководства учебного заведения, мужчина в текущем году приехал в Соединенное королевство из Ирана и стал посещать школу. Его одноклассникам около 15 лет. По некоторой информации, мужчина не стал раскрывать своего реального возраста, чтобы получить убежище в Великобритании.

Данный факт вызвал возмущение у родителей, которые требуют от руководства объяснений, как за одной партой с их детьми мог находиться взрослый мужчина. Школьники считают, что иммигрант хотел получить британское школьное образование, поскольку полученное им в Иране образование не признается в Великобритании. Один из учащихся рассказал о случае своим родителям и отметил, что ему неловко находиться в одном классе с взрослым мужчиной. Взрослые разрешили сыну не посещать школу.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 04:00

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