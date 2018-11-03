АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал о своих вредных привычках и срыве

Сергей Мазаев стал звездным гостем шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Лера Кудрявцева заявила, что лидер коллектива "Моральный кодекс" мог бы в этом году отметить 14 лет без наркотиков и алкоголя, однако в мае артист сорвался.

Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал о своих вредных привычках и срыве


Сергей Мазаев признался, что из-за накопившихся проблем снова вернулся к своим старым слабостям. По его словам, 9 мая после концерта он планировал увидеть многих родных и близких людей, однако те по различным причинам не пришли. От того, что артисту было горько и тоскливо, он решил расслабиться, и употребил тяжелый наркотик. Певец на протяжении нескольких дней не выходил из неадекватного состояния.

Когда Николай Фоменко увидел своего друга в студии звукозаписи, то всерьез испугался. Через знакомых нашли докторов и положили Сергея Мазаева в наркологическую клинику, где он пробыл 28 дней. Артист отметил, что там в одно время ложился спать, регулярно принимал пищу, а также лечился йогой и беседами. Он подчеркнул, что с той поры он не пьет.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Зейналова впервые показала фанатам в
Сергея Пынзаря высмеяли из-за большого живота
Яна Рудковская поздравила в Instagram с днем
Российский самолет Ту-142МК устроил переполох на
Дочь Таты и Валерия Блюменкранц обзавелась
В Минске продают уникальный автомобиль Chrysler
Ученые: Наночастицы серебра и нитрид бора избавят
В Крыму челябинский силач Эльбрус Нигматуллин
Легендарная британская группа «Spice Girls»
Беременная Регина Тодоренко показала в Instagram,
Душевые кабины могут быть опасными для здоровья
Ольга Орлова пожаловалась на осеннюю депрессию
Компания Kenworth впервые за 57 лет представила
В Сети опубликовали технические характеристики
После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина
Полина Гагарина грубо ответила “затравившим” ее
Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые
"Победителей не судят": Волочкова снова бросила
Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким
Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал
Жители Канады увидели корабль-носитель Нибиру –
Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят
Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия
В Венгрии свидетели события запечатлели на видео
В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с
Автор хитов Макса Фадеева Олег Шаумаров пошел в
Фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей»
Алексей Воробьёв следит за жизнью бывших девушек
Поклонники Меган Маркл решили, что она родит
Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса
Просмотреть все новости