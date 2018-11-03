Сергей Мазаев в шоу "Секрет на миллион" рассказал о своих вредных привычках и срыве

Сергей Мазаев признался, что из-за накопившихся проблем снова вернулся к своим старым слабостям. По его словам, 9 мая после концерта он планировал увидеть многих родных и близких людей, однако те по различным причинам не пришли. От того, что артисту было горько и тоскливо, он решил расслабиться, и употребил тяжелый наркотик. Певец на протяжении нескольких дней не выходил из неадекватного состояния.Когда Николай Фоменко увидел своего друга в студии звукозаписи, то всерьез испугался. Через знакомых нашли докторов и положили Сергея Мазаева в наркологическую клинику, где он пробыл 28 дней. Артист отметил, что там в одно время ложился спать, регулярно принимал пищу, а также лечился йогой и беседами. Он подчеркнул, что с той поры он не пьет.