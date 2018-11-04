Uber планирует вернуться к испытаниям беспилотного автомобиля после смертельного ДТП





Производители опубликовали отчет о самооценке добровольной безопасности, чтобы убедить американские власти дать ему возможность проверить свои автомобили без водителя на дорогах общего пользования. Согласно данным Национального совета по безопасности на транспорте, программное обеспечение беспилотного автомобиля Uber увидело пешехода за шесть секунд до столкновения, но не применило экстренное торможение. Теперь разработчики просят разрешить возобновить испытания на дорогах и на данный момент соответствующая заявка направлена в Департамент транспорта.По новым условиям, сторонняя компания будет следить за безопасностью резервного водителя и ограничивать часы, в которые могут работать автомобили. Кроме того, разработчики изменили платформу для самостоятельного вождения, чтобы она могла в кратчайшие сроки обнаруживать людей и другие объекты.В случае, если Uber получит разрешение на возобновление тестирования, то разработчики установят двух резервных водителей на передних сидениях вместо одного. Также постоянно будет работать автоматическая тормозная система для предотвращения смертельного ДТП.