В УАЗ опровергли слухи о скором прекращении выпуска модели Hunter





Отметим, что данная информация была связана с тем, что менеджеры компании не собирались продлевать одобрение типа транспортного средства (ОТТС). В УАЗ сообщили, что как раз занимаются данным вопросом и готовят пакет документов. Для УАЗ Hunter ОТТС является обязательным и о его прекращении не может быть и речи.Обновленная модель внедорожника построена на базе УАЗ-469, который вышел в 1972 году. Под капотом модели разработчики установили бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра мощностью 135 лошадиных сил. Данный мотор соответствует требованиям Евро-5. Трансмиссия представлена механической коробкой переключения передач. Для большей мощности предусмотрена жесткая подключаемая передняя подвеска. В базовой комплектации автомобиль продается по цене 659 тысяч рублей.