Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким декольте в ресторане

Анастасия Квитко в очередной раз сумела вызвать восторг у своих преданных фанатов. Казалось бы, столь искушённых пользователей трудно удивить оголёнными прелестями знаменитости, тем не менее, "русская Кардашьян" показала на этот раз не только открытую грудь в элегантном платье с глубоким декольте, но и нежный образ, а также свои гастрономические пристрастия. Звезда поздоровалась с подписчиками, пожелав им доброго утра. Судя по всему, сейчас 23-летняя хозяйка аккаунта находится в стране, где часовой пояс отличается от центральных регионов России. На завтрак знаменитость предпочла заказать ягоды, а также свежий салат с гренками.Фолловеры "засыпали" кумира комплиментами, а некоторые даже отметили, что Анастасия Квитко королева их сердца и признались в любви модели. За короткое время пост набрал более 25 тысяч отметок "Мне нравится".