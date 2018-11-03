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Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким декольте в ресторане

Анастасия Квитко, также известная как "русская Кардашьян", порадовала поклонников глубоким декольте в ресторане. Модель таким образом поприветствовала своих фанатов, пожелав им доброго утра.
Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким декольте в ресторане

Анастасия Квитко в очередной раз сумела вызвать восторг у своих преданных фанатов. Казалось бы, столь искушённых пользователей трудно удивить оголёнными прелестями знаменитости, тем не менее, "русская Кардашьян" показала на этот раз не только открытую грудь в элегантном платье с глубоким декольте, но и нежный образ, а также свои гастрономические пристрастия. Звезда поздоровалась с подписчиками, пожелав им доброго утра. Судя по всему, сейчас 23-летняя хозяйка аккаунта находится в стране, где часовой пояс отличается от центральных регионов России. На завтрак знаменитость предпочла заказать ягоды, а также свежий салат с гренками.

Фолловеры "засыпали" кумира комплиментами, а некоторые даже отметили, что Анастасия Квитко королева их сердца и признались в любви модели. За короткое время пост набрал более 25 тысяч отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:12

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