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Хэтчбек Renault Clio нового поколения вывели на дорожные испытания

Эксперты автомобильной индустрии заявили, что разработчики вывели хэтчбек Renault Clio нового поколения на дорожные испытания. Накануне фотошпионы опубликовали в Сети снимки модели.

Хэтчбек Renault Clio нового поколения вывели на дорожные испытания


В следующем году Renault Clio поступит в продажу. Это будет уже пятое поколение модели. Эксперты отмечают, что вряд ли автомобиль получит значительные изменения в дизайне. На опубликованных снимках детали внешнего вида модели скрыты камуфляжной пленкой. Однако и сквозь нее видно, что кардинальных изменений хэтчбек не получит. Немногочисленные различия будут вызваны требованиям соответствовать требованиям времени.

Автомобиль построен на базе платформы CMF-B альянса Renault-Nissan. По мнению аналитиков, Renault Clio увеличиться в габаритах, а в салоне добавиться больше свободного места. Внутри автомобиля будет использоваться более качественный отделочный материал. Обновится также мультимедийно-информационная система и цифровая приборная панель. Особенностью модели станет наличие адаптивного ассистента движения по трассам.

Технические подробности автомобиля не раскрываются. По предварительной информации, должна остаться дизельная версия, а вот вариант электрической модификации вряд ли увидят покупатели. Шпионские снимки модели доступны по ссылке.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 22:00

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