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Ученые: Наночастицы серебра и нитрид бора избавят выхлопы от угарного газа

Совместная группа ученых из России и Австралии под руководством профессора Дмитрия Гольберга из НИТУ «МИСиС» в ходе исследования установила, как можно избавить выхлопы от угарного газа. Для этого они предложили использовать наночастицы серебра и нитрид бора. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Catalysis.

Ученые: Наночастицы серебра и нитрид бора избавят выхлопы от угарного газа


Химики создали новый материал состоящий из гексагонального нитрида бора и серебряных наночастиц. Новое соединение позволяет добиваться полной конверсии угарного газа всего при 194 градусах Цельсия. На данный момент этот показатель не является рекордным, но в будущем специалисты намерены снизить температуру катализа.

Ученые рассказывают, что угарный газ является одним из наиболее вредных для человека газов, содержащихся в промышленных выбросах, в том числе автомобильных выхлопах. Разработчики автомобилей используют каталитические конвертеры, окисляющиеся за счет каталических реакций до нетоксичного диоксида углерода. В современных двигателях температура выхлопных газов снижена и данные катализаторы теряют свою эффективность. Из-за этого содержание углекислого газа увеличивается.

Специалисты начали разрабатывать новые типы защиты, работающие при температуре 150 — 200 градусов. Для этого используют атомы платины, которые распределены по поверхности оксида церия. Отдельные материалы окисляют СО2 с более низкой степенью конверсии и при температуре ниже 100 градусов.

Материал российских и австралийских ученых получился при использовании разложения нитрата серебра под действием ультрафиолета в растворе полиэтиленгликоля. Благодаря этому у химиков получились монодиспансерные частицы серебра размером менее 10 нанометров. Данные частицы насаждаются на поверхность слоистого нитрида бора и на полимерную матрицу полиэтиленгликоля.

Выяснилось, что наиболее эффективными оказались материалы с максимальной концентрацией серебряных наночастиц — 1,4% по массе. Данный катализатор очищает выхлопы при температуре 194 градусов. Ученые намерены улучшить данный показатель за счет использования нитрида бора вместо полимерной матрицы.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

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