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Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Талыбова задержали за угон мотоцикла

Оказывается, в марте этого года у экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Талыбова были серьезные неприятности с законом. Более того, он едва не угодил в тюрьму.

По словам молодого человека, очень хороший друг попросил его помочь знакомому посмотреть мотоцикл и посоветовать, стоит покупать его или нет, так как он очень любит этот вид транспорта и хорошо в нем разбирается.

Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Талыбова задержали за угон мотоцикла

«В итоге у товарища поменялись обстоятельства, и я поехал один. Естественно, я решил протестировать мотоцикл и захотел проехаться на нем. В тот день я был в шортах, поэтому все документы и телефон оставил владельцу. В итоге транспорт работал всего три километра, а потом заглох. А телефона-то с собой не было, поэтому я даже набрать никому не смог», - рассказал Дима.

Пока он отсутствовал, пытаясь пешком дойти до точки отправления, владелец мотоцикла подумал, что его обокрали, а потому позвонил в полицию и заявил об угоне. В итоге, когда Талыбов вернулся, его «заломали», одели наручники и повезли в отделение допрашивать, словно какого-то убийцу.

Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Талыбова задержали за угон мотоцикла

Вскоре к владельцу мотоцикла приехал юрист и по иронии судьбы, он уже был знаком с бывшей звездой телестройки, имея о нем не самое лучшее мнение. Слуга закона решил насолить Диме и посоветовал мнимому «потерпевшему» поиметь с «угонщика» денег.

Чем закончилась эта история, рассказывается в новом номере журнала «Дом-2», однако точно известно, что был суд и парня едва не посадили в тюрьму, однако, исходя из того, что сейчас он находится на свободе, можно сделать вывод, что наказания ему все-таки удалось избежать.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:46

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