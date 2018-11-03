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В Крыму челябинский силач Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд

Эльбрус Нигматуллин установил в Крыму новый рекорд. Челябинский силач, отбуксировав грузовую машину весом 26 тонн, снова подтвердил, что он является «Самым сильным человеком России».

В Крыму челябинский силач Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд


Эльбрус Нигматуллин обнародовал в своем микроблоге Instagram короткий ролик, в котором запечатлено как он тянет грузовик весом 26 тонн. В посте силач написал, что на дистанции в 25 метров он протянул грузовую машину за 41 секунду. Подписчики поддержали спортсмена, написав, что он является «сверхсилой» и «мощью». В интервью Эльбрус Нигматуллин рассказал, что он планировал отбуксировать машину за 30 секунд. Однако и этот результат его радует, так как на протяжении 15 лет только он является рекордсменом в данном виде спорта на территории России.

Стоит отметить, что в 2017 году Эльбрус Нигматуллин установил новый мировой рекорд. Силач подтянул к себе огромный воздушный шар всего за 2:35 минут.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:53

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