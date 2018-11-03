Легендарная британская группа «Spice Girls» анонсирует свое турне на 2019 год





Выступать в турне будут - Мелани Чисхольм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Джери Хорнер. В последний раз коллектив давал концерты еще шесть лет назад в Лондоне. С той поры неоднократно анонсировались их совместные концертные туры, которые по неизвестной причине так и не состоялось.Одна из участниц группы - Виктория Бекхем, стала известным дизайнером и матерью троих детей. Знаменитость заявила, что воссоединение коллектива ей неинтересно, так как она увлечена созданием своих коллекций.