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Легендарная британская группа «Spice Girls» анонсирует свое турне на 2019 год

Легендарный британский коллектив «Spice Girls» пятого ноября анонсирует свой гастрольный тур на 2019 год. Сообщается, что Виктория Бекхем в нем участвовать не будет.

Легендарная британская группа «Spice Girls» анонсирует свое турне на 2019 год


Выступать в турне будут - Мелани Чисхольм, Эмма Бантон, Мелани Браун и Джери Хорнер. В последний раз коллектив давал концерты еще шесть лет назад в Лондоне. С той поры неоднократно анонсировались их совместные концертные туры, которые по неизвестной причине так и не состоялось.

Легендарная британская группа «Spice Girls» анонсирует свое турне на 2019 год


Одна из участниц группы - Виктория Бекхем, стала известным дизайнером и матерью троих детей. Знаменитость заявила, что воссоединение коллектива ей неинтересно, так как она увлечена созданием своих коллекций.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:43

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