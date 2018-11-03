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Компания Kenworth впервые за 57 лет представила новую вариацию большегруза W900

Автомобилестроительная американская компания Kenworth первый раз за 57 лет представила новую вариацию грузового авто семейства W900. Обновлённая флагманская версия получила название W990.

Компания Kenworth впервые за 57 лет представила новую вариацию большегруза W900


Современный новый большегруз оснащается пластиковым более аэродинамичным капотом, а также светодиодными специфическими «фонарями». Кабина авто практически ничем не отличается от версий T680, а также T880. Больше всего производителем были обновлены спальники W990, доступные в длину на 1/1,3/1,9 метра.

Разработчики также улучшили комфортабельность салона грузового авто, добавив в данном случае различные ящички, аудиосистему на восемь динамиков с 320-ваттным усилителем, шкаф для одежды, 1800-ваттный инвертор на четыре розетки. Техническое оснащение нового тягача оставили прежним: 12-ступенчатый «автомат» и дизель Paccar MX-13, генерирующий 510 лошадиных сил.

В Сети проявилась информация, что транспортные средства марки Lada планируют оснастить семиступенчатой автоматической КП.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15

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