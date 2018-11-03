В Сети опубликовали технические характеристики Oppo A7





Новый гаджет будет иметь геометрический узор на задней крышке и доступен лишь в пяти цветовых гаммах — традиционных синей, черной и красной, а также мерцающей золотой и голубой. Эксперты указывают, что абстрактность может исчезать, а вертикальные полосы скрыты под гладкой стеклянной поверхностью, из-за чего текстуру пользователь не почувствует.Отметим, что несмотря на разный дизайн, смартфоны Oppo Realme 2 и Oppo A7 имеют практически одинаковые технические характеристики. Новое устройство оснащено дисплеем диагональю 6,2 дюйма, модернизированной фронтальной камерой на 16 мегапикселей и работает на базе процессора Snapdragon 450. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4230 мАч. В продаже Oppo A7 появиться по цене 230 долларов.