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В Сети опубликовали технические характеристики Oppo A7

Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию опубликовали в Сети технические характеристики смартфона Oppo A7, готовящегося к презентации. Эксперты отмечают визуальную разницу устройства и Oppo Realme 2.
В Сети опубликовали технические характеристики Oppo A7


Новый гаджет будет иметь геометрический узор на задней крышке и доступен лишь в пяти цветовых гаммах — традиционных синей, черной и красной, а также мерцающей золотой и голубой. Эксперты указывают, что абстрактность может исчезать, а вертикальные полосы скрыты под гладкой стеклянной поверхностью, из-за чего текстуру пользователь не почувствует.

Отметим, что несмотря на разный дизайн, смартфоны Oppo Realme 2 и Oppo A7 имеют практически одинаковые технические характеристики. Новое устройство оснащено дисплеем диагональю 6,2 дюйма, модернизированной фронтальной камерой на 16 мегапикселей и работает на базе процессора Snapdragon 450. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4230 мАч. В продаже Oppo A7 появиться по цене 230 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:00

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