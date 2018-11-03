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Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса «Человек года»

Вот уже несколько месяцев подряд на Поляне телепроекта «Дом-2» полным ходом идет конкурс «Человек года», и с каждой неделей борьба становится все ожесточеннее.

Так, в ближайшее воскресенье зрителям представится возможность посмотреть, как испытание «Куб» будет проходить команда Ксении Бородиной, а в частности: Валерий Блюменкранц, Алексей Купин, Виктор Литвинов, Оксана Ряска, Сергей Крылов, Алена Савкина, Маргарита Ларченко, Алексей Безус и Никита Шалюков.

Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса «Человек года»

И хотя действующим участникам запрещено рассказывать о событиях, которые происходят в периметре, раньше выхода эфиров, в Сети все же появилась информация о том, что возможности получить главный приз лишились Оксана Ряска и Сергей Крылов, более известный всем, как Тракторист.

Кроме того, вот уже неделю ходят слухи, что на голосовании, которое пройдет на реалити-шоу сегодня, за ворота отправился Никита Шалюков, представляющий команду Бородиной в конкурсе.

Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса «Человек года»

Таким образом получается, что бессменная телеведущая, как и ее прямая соперница Ольга Бузова, потеряла троих бойцов, и во втором этапе «Человека года» будут соревноваться уже 12 человек из 18.

Напомним, что на прошлых выходных испытание «Куб» проходила команда Бузовой, и по итогам голосования Алиана Устиненко, Александра Черно и Артем Сорока выбыли из гонки за призовую квартиру.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:58

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