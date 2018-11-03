Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса «Человек года»





Так, в ближайшее воскресенье зрителям представится возможность посмотреть, как испытание «Куб» будет проходить команда Ксении Бородиной, а в частности: Валерий Блюменкранц, Алексей Купин, Виктор Литвинов, Оксана Ряска, Сергей Крылов, Алена Савкина, Маргарита Ларченко, Алексей Безус и Никита Шалюков.И хотя действующим участникам запрещено рассказывать о событиях, которые происходят в периметре, раньше выхода эфиров, в Сети все же появилась информация о том, что возможности получить главный приз лишились Оксана Ряска и Сергей Крылов, более известный всем, как Тракторист.Кроме того, вот уже неделю ходят слухи, что на голосовании, которое пройдет на реалити-шоу сегодня, за ворота отправился Никита Шалюков, представляющий команду Бородиной в конкурсе.Таким образом получается, что бессменная телеведущая, как и ее прямая соперница Ольга Бузова, потеряла троих бойцов, и во втором этапе «Человека года» будут соревноваться уже 12 человек из 18.Напомним, что на прошлых выходных испытание «Куб» проходила команда Бузовой, и по итогам голосования Алиана Устиненко, Александра Черно и Артем Сорока выбыли из гонки за призовую квартиру.