АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Интимная красота: Эксперт рассказал о популярных пластических операциях на половом члене
EUR 74.99 USD 65.58
Курс валют на 03.11.2018

Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят шестидюймовым экраном

Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X собираются оснастить шестидюймовым экраном, а также фронтальной камерой, имеющей двойной модуль. Точная дата, а также цена презентации нового гаджета остаются пока неизвестными.

Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят шестидюймовым экраном


В интернете появились неподтверждённые пока технические характеристики новой версии Lenovo K5X. Она должна составит конкуренцию прочим флагманам на современном цифровом рынке. Устройство обладает фронтальной двойной камерой. В свою очередь, это позволит существенно увеличить качество снимков. По всей видимости, основной модуль также сделают сдвоенным.

Другие технические характеристики устройства не особо отличаются от прочих моделей. В данном случае имеет место шестидюймовый экран, а также процессор Qualcomm (серия 600). Устройство оснащается ОЗУ на 6 Гб, а также ПЗУ на 32/64 Гб. Также не исключается, что Lenovo K5X выйдет с ПЗУ на 128 Гб.

В Сеть недавно выложили информацию, что планшет версии Pixel Slate от компании Google был сертифицирован в FFC.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После смерти Николая Караченцова Людмила Поргина
Полина Гагарина грубо ответила “затравившим” ее
Эксперты назвали жиросжигающие продукты, которые
"Победителей не судят": Волочкова снова бросила
Анастасия Квитко порадовала поклонников глубоким
Жители Канады увидели корабль-носитель Нибиру –
Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят
Экс-участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия
В Венгрии свидетели события запечатлели на видео
В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с
Автор хитов Макса Фадеева Олег Шаумаров пошел в
Фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей»
Алексей Воробьёв следит за жизнью бывших девушек
Поклонники Меган Маркл решили, что она родит
Оксана Ряска и Сергей Крылов вылетели из конкурса
Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год
Алсу на шоу «Вечерний Ургант» исполнила три
Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия
Автомобили Lada оснастят семиступенчатым
Рэпер L'One рассказал правду об угоне своей
Алиана Устиненко рассказала в Instagram о
Игорь Николаев удивил стюардессу своим
Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа
Егор Крид и Сергей Жуков удивили фанатов в
У Александры Черно притупились чувства к Иосифу
Kia в 2020 году представит самый маленький
Татьяна Владимировна Африкантова предлагает
Блогер Лена Миро усомнилась в верности жены
«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус
Илон Маск хочет выпустить пикап в стиле «Бегущего
Просмотреть все новости