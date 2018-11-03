Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X оснастят шестидюймовым экраном
Флагманскую версию смартфона Lenovo K5X собираются оснастить шестидюймовым экраном, а также фронтальной камерой, имеющей двойной модуль. Точная дата, а также цена презентации нового гаджета остаются пока неизвестными.
В интернете появились неподтверждённые пока технические характеристики новой версии Lenovo K5X. Она должна составит конкуренцию прочим флагманам на современном цифровом рынке. Устройство обладает фронтальной двойной камерой. В свою очередь, это позволит существенно увеличить качество снимков. По всей видимости, основной модуль также сделают сдвоенным.
Другие технические характеристики устройства не особо отличаются от прочих моделей. В данном случае имеет место шестидюймовый экран, а также процессор Qualcomm (серия 600). Устройство оснащается ОЗУ на 6 Гб, а также ПЗУ на 32/64 Гб. Также не исключается, что Lenovo K5X выйдет с ПЗУ на 128 Гб.
В Сеть недавно выложили информацию, что планшет версии Pixel Slate от компании Google был сертифицирован в FFC.
В интернете появились неподтверждённые пока технические характеристики новой версии Lenovo K5X. Она должна составит конкуренцию прочим флагманам на современном цифровом рынке. Устройство обладает фронтальной двойной камерой. В свою очередь, это позволит существенно увеличить качество снимков. По всей видимости, основной модуль также сделают сдвоенным.
Другие технические характеристики устройства не особо отличаются от прочих моделей. В данном случае имеет место шестидюймовый экран, а также процессор Qualcomm (серия 600). Устройство оснащается ОЗУ на 6 Гб, а также ПЗУ на 32/64 Гб. Также не исключается, что Lenovo K5X выйдет с ПЗУ на 128 Гб.
В Сеть недавно выложили информацию, что планшет версии Pixel Slate от компании Google был сертифицирован в FFC.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52