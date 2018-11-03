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Жители Канады увидели корабль-носитель Нибиру – Уфологи

Уфологи рассказывают, что жители Канады увидели космический корабль-носитель Нибиру. Неопознанный объект, который транспортировал оружие для нанесения мощного космического удара по Земле, заметили в небе Квебека.

Жители Канады увидели корабль-носитель Нибиру – Уфологи


Многие эксперты склоняются к мнению, что появление планеты Нибиру уничтожит все живое на Земле. Однако, если одни связывают это с масштабными катаклизмами, то другие с атакой враждебной к человечеству расе ануннаков. Согласно тысячелетним текстам древних шумеров, они когда-то правили на Земле и намерены вернуть себе владение над планетой.



Некоторые сторонники теорий заговора утверждают, что война с представителями внеземных цивилизаций уже ведется, однако власти скрывают данный факт от жителей во избежание паники, чтобы у элиты было время на эвакуацию. Эксперты со ссылкой на инсайдерскую информацию от правительства США и NASA рассказывают, что ануннаки уже захватили Луну и планируют нападение на Землю в ближайшее время. На это указывают сообщения о том, что в Европе и Северной Америки свидетели событий замечали сосредоточение космического флота.

Теперь подобные доказательства увидели жители Канады. Они сняли на видео огромный светящийся объект в небе, который разделился на две части. По мнению уфологов, на нем инопланетяне доставили на Землю оружие для уничтожения землян. Исследователи отмечают, что от подобного визита ничего хорошего ожидать не следует. В случае, если правительства ведущих стран не договорятся с внеземными послами, то Землю ждет война и последующая погибель.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:00

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