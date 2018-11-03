В Венгрии свидетели события запечатлели на видео НЛО
В Венгрии свидетели события запечатлели на видео НЛО. Эти материалы обнародовал в сетях уфолог Скотт Уоринг.
На этом видео заметен неопознанный объект, излучающий свет, который очень напоминает издалека корабль иной цивилизации. Ролик удалось заснять в городе Гёдёллё, находящегося в Венгрии. На этом же видео заметно, как подсвеченные шары в небе то примыкают друг к другу, то отталкиваются, оказываясь на значительном расстоянии, после того, как НЛО делится на части.
Уфолог считает это прямым доказательством существования пришельцев на нашей планете.
На этом видео заметен неопознанный объект, излучающий свет, который очень напоминает издалека корабль иной цивилизации. Ролик удалось заснять в городе Гёдёллё, находящегося в Венгрии. На этом же видео заметно, как подсвеченные шары в небе то примыкают друг к другу, то отталкиваются, оказываясь на значительном расстоянии, после того, как НЛО делится на части.
Уфолог считает это прямым доказательством существования пришельцев на нашей планете.
Наука
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 18:43