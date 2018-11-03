В Венгрии свидетели события запечатлели на видео НЛО





На этом видео заметен неопознанный объект, излучающий свет, который очень напоминает издалека корабль иной цивилизации. Ролик удалось заснять в городе Гёдёллё, находящегося в Венгрии. На этом же видео заметно, как подсвеченные шары в небе то примыкают друг к другу, то отталкиваются, оказываясь на значительном расстоянии, после того, как НЛО делится на части.Уфолог считает это прямым доказательством существования пришельцев на нашей планете.