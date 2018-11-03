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Автор хитов Макса Фадеева Олег Шаумаров пошел в команду Ани Лорак на «Голосе»

Олег Шаумаров, являющийся автором хитов Макса Фадеева, решил участвовать в известном вокальном телешоу «Голос». Этап слепых прослушиваний артист прошел с композицией «Вдвоем», после чего выбрал команду Ани Лорак.

Автор хитов Макса Фадеева Олег Шаумаров пошел в команду Ани Лорак на «Голосе»


В ходе выступления Олега Шаумарова свои красные кресла повернули к участнику сразу 2 члена жюри, а именно Ани Лорак и рэп-исполнитель Баста. По правилам вокального конкурса, это значит, что каждый из тренеров хотел бы видеть певца в своей команде. Участник шоу рассказал, что ему 34 года, при этом именно он автор песни «Вдвоем», с которой выступил в программе. Анни Лорак предложила Олегу Шаумарову пойти к себе в команду, на что он согласился.



Недавно известный блогер Лена Миро высказалась в резкой форме в соцсети Instagram по поводу недавно родившегося четвертого сына у 69-летнего композитора Александра Градского.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26

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