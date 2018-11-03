В Москве бесплатно покажут лучшие фильмы с участием Николая Караченцова
На своей странице в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице бесплатно покажут лучшие фильмы с участием Николая Караченцова. Показы пройдут в сети кинотеатров «Москино» с 7 по 9 ноября.
В кинотеатрах покажут «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын» и «Собака на сене». В акции примут участие кинотеатры «Искра», «Молодежный», «Сатурн», «Тула» и «Березка». Вход на показы будет происходить в порядке живой очереди, предварительная регистрация не нужна.
Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет 26 октября после болезни. Актера похоронили 29 октября, прощанием с ним прошло в театре «Ленком».
В кинотеатрах покажут «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов», «Старший сын» и «Собака на сене». В акции примут участие кинотеатры «Искра», «Молодежный», «Сатурн», «Тула» и «Березка». Вход на показы будет происходить в порядке живой очереди, предварительная регистрация не нужна.
Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет 26 октября после болезни. Актера похоронили 29 октября, прощанием с ним прошло в театре «Ленком».
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:34