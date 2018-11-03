Фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» вернется на большой экран
Кинофильм Стивена Спилберга с Вупи Голдберг и Опрой Уинфри «Цветы лиловые полей» вернется на широкие экраны. Новая лента будет основана на мюзикле 2005 года, который был номинирован на одиннадцать премий «Тони».
Действия фильма происходят в начале 20 века. В нем рассказывается о судьбе чернокожей женщины по имени Сели. Девушка терпела издевательства от мужа, а также от своего отца.
По данным портала, продюсированием кинофильма займутся Стивен Спилберг, Куинси Джонс и Опра Уинфри. Для артистки лента «Цветы лиловые полей» стала первой актерской работой.
Действия фильма происходят в начале 20 века. В нем рассказывается о судьбе чернокожей женщины по имени Сели. Девушка терпела издевательства от мужа, а также от своего отца.
По данным портала, продюсированием кинофильма займутся Стивен Спилберг, Куинси Джонс и Опра Уинфри. Для артистки лента «Цветы лиловые полей» стала первой актерской работой.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13