Фильм Стивена Спилберга «Цветы лиловые полей» вернется на большой экран





Действия фильма происходят в начале 20 века. В нем рассказывается о судьбе чернокожей женщины по имени Сели. Девушка терпела издевательства от мужа, а также от своего отца.По данным портала, продюсированием кинофильма займутся Стивен Спилберг, Куинси Джонс и Опра Уинфри. Для артистки лента «Цветы лиловые полей» стала первой актерской работой.