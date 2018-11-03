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Алиана Устиненко рассказала в Instagram о предательстве

Алиана Устиненко (Гобозова) сделала в личном микроблоге неожиданное признание.

По эфирам реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко и Андрей Шабарин только вчера, 2 ноября, прилетели на Сейшельские острова, а в реальном времени молодая мамочка уже сообщила поклонникам о предательстве.

Алиана Устиненко рассказала в Instagram о предательстве

Несколько часов назад на страничке Алианы в Instagram появился неожиданный пост, в котором девушка подчеркнула, что после предательства одного человека, мы перестаем верить «целому миру». Нужно сказать, что такой пост Устиненко многие интернет-пользователи восприняли по-разному.

Одна часть читателей уверены в том, что бывшая супруга Александра Гобозова в очередной раз хочет привлечь к себе внимание, вторая же наоборот считает, что девушка решила перестать скрывать от своих преданных поклонников предательство Андрея Шабарина. Впрочем, большая половина фолловеров поспешила нелицеприятно высказаться в адрес Алианы, припоминая девушке ее скоропостижное «волшебство» с мужчиной.

Алиана Устиненко рассказала в Instagram о предательстве

«Алиана, а чего ты ожидала от Шабарина? Ты же должна была понимать, что он с себя представляет! Одной попользовался и бросил, второй, третьей, четвертой..Теперь и ты попала в его «гарем» бывших девиц!», «Устиненко, нужно было раньше думать своей головой! А не о предательстве она тут нам выписывает..», «А мне тебя нисколько не жалко! Ты бы лучше о ребенке думала, а не об этом старике Шабарине!» - продолжают активно писать недоброжелатели Алианы Устиненко (Гобозовой) в Сети.

К слову, на днях о новоиспеченной парочке «Дома-2» высказалась бывшая участница телепроекта – Татьяна Владимировна Африкантова, о чем ранее писал наш портал. По словам матери Марины, Алиане на самом деле не нужен Андрей, так как после Гобозова девушка явно ищет себе возлюбленного куда круче и богаче.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:06

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