Алексей Воробьёв следит за жизнью бывших девушек
Алексей Воробьёв в беседе с журналистами рассказал о том, что у него было много девушек. Также выяснилось, что певец старается следить за жизнью своих бывших возлюбленных.
По словам Алексея Воробьёва, если собрать всех его бывших девушек вместе, то для этого понадобится помещение, по площади сопоставимое с ангаром. За жизнью своих когда-либо возлюбленных артист наблюдает через социальные сети, при этом он предпочитает не звонить и не писать, чтобы лишний раз их не тревожить. В то же время певцу важно знать, что у тех, кого он любил, на самом деле всё в порядке. Любвеобильный победитель проекта «Лёд и пламень» признался, что своим спутницам он всегда делает дорогие подарки – ювелирные украшения, айфоны и другие вещи.
Алексей Воробьёв не скрывает, что может знакомиться с девушками для того, чтобы весело провести время. Однажды он предложил незнакомке выйти за него замуж, однако все ЗАГСы оказались закрыты, тогда он не растерялся и решил перейти сразу к первой брачной ночи, но его схема не сработала, так как певец получил отказ.
По словам Алексея Воробьёва, если собрать всех его бывших девушек вместе, то для этого понадобится помещение, по площади сопоставимое с ангаром. За жизнью своих когда-либо возлюбленных артист наблюдает через социальные сети, при этом он предпочитает не звонить и не писать, чтобы лишний раз их не тревожить. В то же время певцу важно знать, что у тех, кого он любил, на самом деле всё в порядке. Любвеобильный победитель проекта «Лёд и пламень» признался, что своим спутницам он всегда делает дорогие подарки – ювелирные украшения, айфоны и другие вещи.
Алексей Воробьёв не скрывает, что может знакомиться с девушками для того, чтобы весело провести время. Однажды он предложил незнакомке выйти за него замуж, однако все ЗАГСы оказались закрыты, тогда он не растерялся и решил перейти сразу к первой брачной ночи, но его схема не сработала, так как певец получил отказ.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:07