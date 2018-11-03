Алексей Воробьёв следит за жизнью бывших девушек





По словам Алексея Воробьёва, если собрать всех его бывших девушек вместе, то для этого понадобится помещение, по площади сопоставимое с ангаром. За жизнью своих когда-либо возлюбленных артист наблюдает через социальные сети, при этом он предпочитает не звонить и не писать, чтобы лишний раз их не тревожить. В то же время певцу важно знать, что у тех, кого он любил, на самом деле всё в порядке. Любвеобильный победитель проекта «Лёд и пламень» признался, что своим спутницам он всегда делает дорогие подарки – ювелирные украшения, айфоны и другие вещи.Алексей Воробьёв не скрывает, что может знакомиться с девушками для того, чтобы весело провести время. Однажды он предложил незнакомке выйти за него замуж, однако все ЗАГСы оказались закрыты, тогда он не растерялся и решил перейти сразу к первой брачной ночи, но его схема не сработала, так как певец получил отказ.