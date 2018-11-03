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У Александры Черно притупились чувства к Иосифу Оганесяну

Ни для кого не секрет, что в первые месяцы отношений между участниками телепроекта «Дом-2» Александрой Черно и Иосифом Оганесяном чувства были по-настоящему пылкими, но постепенно они угасли, а на смену им пришла умеренная семейная жизнь, с бытовыми проблемами и отсутствием романтики.

Девушка очень переживает из-за этого и боится, что со временем страсть и влечение друг к другу полностью пропадут и останется только привычка, от которой они оба будут только страдать.

У Александры Черно притупились чувства к Иосифу Оганесяну

Так, на своей странице в социальной сети Instagram Саша опубликовала совместное фото с Иосифом, сделанное в то время, когда их роман только зарождался на реалити-шоу.

«Как же я тогда тебя любила, прям полностью растворялась. Сейчас люблю, но не той любовью. На этом фото - как в первый раз. А сейчас - чувства толи выросли, толи другого уровня, толи больше голова работает. Те, кто смотрел нашу пару с самого начала - вы тоже видите эти изменения? Вам знакомо то чувство, о котором я сейчас говорю? Сталкивались ли вы с этим?», - написала она в комментариях.

У Александры Черно притупились чувства к Иосифу Оганесяну

Кроме того, Черно сравнила себя с Миленой Безбородовой. Она уверена, что девушка сейчас также сильно влюблена в Алексея Безуса, а потому порой ведет себя не очень адекватно и совершает немыслимые поступки.

Стоит отметить, что многие подписчики согласились с тем, что сейчас чувства Саши и Иосифа заметно отличаются от тех, что были в начале их отношения. А некоторые даже предположили, что ребята уже давно не любят друг друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:47

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