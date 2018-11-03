Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год





Артиста интересует мнение всех его поклонников о запланированных им событиях, также он проявляет интерес в отношении фолловеров, спрашивая об их планах на Новый год.Пост собрал более 10 тысяч лайков. Подписчики активно засыпают Диму Билана своими идеями и планами.