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Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год

Дима Билан опубликовал в Instagram пост, отметив, что попытается успеть на все запланированные мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Самые главные его концерты будут проходить в Москве.
Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год


Артиста интересует мнение всех его поклонников о запланированных им событиях, также он проявляет интерес в отношении фолловеров, спрашивая об их планах на Новый год.

Пост собрал более 10 тысяч лайков. Подписчики активно засыпают Диму Билана своими идеями и планами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 17:53

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