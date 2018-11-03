Дима Билан рассказал о своих планах на Новый год
Дима Билан опубликовал в Instagram пост, отметив, что попытается успеть на все запланированные мероприятия, связанные с празднованием Нового года. Самые главные его концерты будут проходить в Москве.
Артиста интересует мнение всех его поклонников о запланированных им событиях, также он проявляет интерес в отношении фолловеров, спрашивая об их планах на Новый год.
Пост собрал более 10 тысяч лайков. Подписчики активно засыпают Диму Билана своими идеями и планами.
Артиста интересует мнение всех его поклонников о запланированных им событиях, также он проявляет интерес в отношении фолловеров, спрашивая об их планах на Новый год.
Пост собрал более 10 тысяч лайков. Подписчики активно засыпают Диму Билана своими идеями и планами.