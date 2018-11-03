Поклонники Меган Маркл решили, что она родит раньше официального срока





В Кесингтонском дворце радостную новость о беременности супруги принца Гарри сообщили 15 октября. Новый член монаршей семьи появится на свет весной 2019 года. В свою очередь букмекеры принимают ставки от тех, кто желает угадать пол будущего ребёнка, а также на имя наследника и даже на то, сколько малышей родится у герцогини. Кроме того без внимания не обошлась и дата рождения наследника.Новым поводом для обсуждения стало кольцо с тремя камнями, которое недавно появилось на пальце Меган Маркл, что интересно камни в нём разного цвета. Поклонники королевской семьи предположили, что каждый из камней обозначает месяц рождения принца Гарри, его супруги и наследника. Изумруд символизирует август – месяц рождения Меган, сапфир – это камень сентябрьских именинников, к ним относится принц Гарри, а вот третий камень бриллиант, который является символом, рождённых в апреле. Поэтому поклонники и решили, что малыш появится на свет раньше мая.