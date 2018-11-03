"Победителей не судят": Волочкова снова бросила вызов хейтерам





b]Анастасия Волочкова предалась воспоминаниям о том, сколько ей пришлось выдержать, чтобы добиться успеха. Этим высказыванием она взбудоражила публику, которая разделилась на два "лагеря": тех, кто симпатизирует и поддерживают её, и тех, кого раздражают подобного рода заявления.[/b]Балерина выложила фото в Instagram, позируя на огромном диване, обнимая своего питомца, но эта обстановка никак не соответствует комментариям, находящимся под снимком.Артистка говорит о том, что у каждого свой путь к успеху, ей было крайне тяжело становиться знаменитой. Она пробивалась в такие времена, когда за деньги невозможно было блистать на сцене. Также опровергает информацию о том, что ей помогал её бывший богатый возлюбленный. Она считает, что была довольно известной примой, когда в её судьбе появился Сулейман.Волочкова показала "диванное" фото с той целью, чтобы донести до публики свою мысль о том, что она может себе позволить возлежать на мягком диване, не работая. Знаменитость считает свой отдых заслуженным. Несмотря на это заявление, в повседневной жизни она продолжает работать, а также занимается воспитанием дочери."Победителей не судят",- говорит она, а обсуждать её могут только близкие.В комментариях есть и вопросы критиков о том, была ли Волочкова "победителем" или нет, почему она считает себя примой? Также есть мнения, что артистка всё-таки склоняется больше к шоу-бизнесу, нежели к классическому танцу.Поклонники дают ей советы о сохранении спокойствия, и стараются всячески поддержать, советуя заблокировать хейтеров. Они считают балерину талантливой, также им пришлась по душе уютная обстановка фото.