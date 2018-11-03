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«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус злоупотребляет алкоголем из-за Милены Безбородовой

Оксана Ряска продолжает водить дружбу с Алексеем Безусом для того, чтобы у нее было о чем поговорить с другими участниками телепроекта «Дом-2», уверены поклонники телестройки.

В последнее время многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» обратили внимание на то, что Оксане Ряске симпатичен Алексей Безус, ведь блондинка все время хочет перевоспитать парнишку, заявляя, что ей не безразлична его судьба.

«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус злоупотребляет алкоголем из-за Милены Безбородовой

На днях в сети появился видеоролик с дневного эфира «Дома-2», на котором Оксана пришла в VIP-дом к семейству Рапунцель-Дмитренко. С самого порога участница принялась рассказывать Ольге, Дмитрию и Алене о Леше. По словам блондинки, Безусу мешают избавиться от своей зависимости к алкогольным напиткам те девушки, с которыми он пытается построить отношения.

В пример Ряска приводит сначала Каролину Бабенко, а затем Милену Безбородову, к которым у Безуса на самом деле никогда не было агрессии, однако, как только он напивается на очередной вечеринке все очень резко меняется. Оксана уверена, что в голове у Алексея Милена уже давно обрела очертание настоящего «ужаса» из-за чего парень постоянно злится.

Впрочем, так как от Безбородовой не так легко избавиться, что многие зрители и участники «Дома-2» уже давно заметили, Безусу попросту приходится жить в постоянном стрессе, который он пытается «заглушить» при помощи спиртных напитков.

«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус злоупотребляет алкоголем из-за Милены Безбородовой

Также Оксана Ряска отметила, что для нормальной жизни Алексею Безусу нужно срочно отправляться на Сейшельские острова, где он ранее активно занимался спортом, а также не употреблял «виноградных» напитков. Да и девушка, по мнению блондинки, возле парня должна находится куда скромнее.

Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» уверены в том, что Оксана по-прежнему намекает Алексею на себя «любимую». Жаль только, что Безусу не нравится Ряска, о чем он неоднократно ей говорил.

«Ряска, ну не нужна ты Безусу! Не нужна! Хватит настраивать парня против Милены!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:28

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