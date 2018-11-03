«Дом-2»: Оксана Ряска считает, что Алексей Безус злоупотребляет алкоголем из-за Милены Безбородовой

«Ряска, ну не нужна ты Безусу! Не нужна! Хватит настраивать парня против Милены!» - написал один из телезрителей «Дома-2» в Сети.

В последнее время многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» обратили внимание на то, что Оксане Ряске симпатичен Алексей Безус, ведь блондинка все время хочет перевоспитать парнишку, заявляя, что ей не безразлична его судьба.На днях в сети появился видеоролик с дневного эфира «Дома-2», на котором Оксана пришла в VIP-дом к семейству Рапунцель-Дмитренко. С самого порога участница принялась рассказывать Ольге, Дмитрию и Алене о Леше. По словам блондинки, Безусу мешают избавиться от своей зависимости к алкогольным напиткам те девушки, с которыми он пытается построить отношения.В пример Ряска приводит сначала Каролину Бабенко, а затем Милену Безбородову, к которым у Безуса на самом деле никогда не было агрессии, однако, как только он напивается на очередной вечеринке все очень резко меняется. Оксана уверена, что в голове у Алексея Милена уже давно обрела очертание настоящего «ужаса» из-за чего парень постоянно злится.Впрочем, так как от Безбородовой не так легко избавиться, что многие зрители и участники «Дома-2» уже давно заметили, Безусу попросту приходится жить в постоянном стрессе, который он пытается «заглушить» при помощи спиртных напитков.Также Оксана Ряска отметила, что для нормальной жизни Алексею Безусу нужно срочно отправляться на Сейшельские острова, где он ранее активно занимался спортом, а также не употреблял «виноградных» напитков. Да и девушка, по мнению блондинки, возле парня должна находится куда скромнее.Нужно сказать, что многие поклонники «Дома-2» уверены в том, что Оксана по-прежнему намекает Алексею на себя «любимую». Жаль только, что Безусу не нравится Ряска, о чем он неоднократно ей говорил.