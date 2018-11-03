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Татьяна Владимировна Африкантова предлагает стерилизовать Илью Яббарова

Участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров никогда не был любимчиком публики, что его самого никак не расстраивает. Он уже давно смирился со своим образом антигероя, который приносит ему огромные рейтинги.

Более того, именно благодаря отвратительным поступкам и действиям молодого человека, его активно обсуждают в социальных сетях, посвящая ему длинные посты, да и в новостях всегда есть заметки о нем.

Татьяна Владимировна Африкантова предлагает стерилизовать Илью Яббарова

Даже когда Илья не был действующим лицом на реалити-шоу, он все равно был в центре внимания, благодаря конфликтам или романтическим отношениям с бывшими коллегами.

Ничего не изменилось и сейчас, а после того, как парень расстался с беременной Аленой Савкиной и обрек их еще не родившееся дитя на жизнь без отца, зрители телестройки презирают его еще больше. В соцсетях они задаются вопросом, почему продюсеры так ценят этого антагониста и позволяют ему нарушать правила проекта и даже хамить в свой адрес.

Татьяна Владимировна Африкантова предлагает стерилизовать Илью Яббарова

Многие предполагают, что именно негативная реакция публики так нравится руководству, поэтому оно делает все для того, чтобы спровоцировать поклонников «Дома-2» на еще большие эмоции. Во всяком случае только так можно объяснить их решение вернуть Яббарова в конкурс «Человек года» и продолжать напоминать, что он бросил своих детей и отказывается платить им алименты.

Высказалась по поводу этого участника и Татьяна Владимировна Африкантова, которая организовала целую кампанию по поддержке своей дочери Марины в борьбе за квартиру в Москве, критикуя всех ее соперников от имени кошки Ники.

Татьяна Владимировна Африкантова предлагает стерилизовать Илью Яббарова

Так, на днях она опубликовала на фейковой странице в Instagram новый пост, в котором призвала стерилизовать Илью, чтобы он больше не смог обманывать своих женщин и делать собственных детей несчастными.

Стоит отметить, что сам молодой человек пока никак не прокомментировал заявление женщины, однако зрители уверены, что он не оставит этого просто так и обязательно отплатит Татьяне Африкантовой той же монетой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:38

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