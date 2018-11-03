Татьяна Владимировна Африкантова предлагает стерилизовать Илью Яббарова





Более того, именно благодаря отвратительным поступкам и действиям молодого человека, его активно обсуждают в социальных сетях, посвящая ему длинные посты, да и в новостях всегда есть заметки о нем.Даже когда Илья не был действующим лицом на реалити-шоу, он все равно был в центре внимания, благодаря конфликтам или романтическим отношениям с бывшими коллегами.Ничего не изменилось и сейчас, а после того, как парень расстался с беременной Аленой Савкиной и обрек их еще не родившееся дитя на жизнь без отца, зрители телестройки презирают его еще больше. В соцсетях они задаются вопросом, почему продюсеры так ценят этого антагониста и позволяют ему нарушать правила проекта и даже хамить в свой адрес.Многие предполагают, что именно негативная реакция публики так нравится руководству, поэтому оно делает все для того, чтобы спровоцировать поклонников «Дома-2» на еще большие эмоции. Во всяком случае только так можно объяснить их решение вернуть Яббарова в конкурс «Человек года» и продолжать напоминать, что он бросил своих детей и отказывается платить им алименты.Высказалась по поводу этого участника и Татьяна Владимировна Африкантова, которая организовала целую кампанию по поддержке своей дочери Марины в борьбе за квартиру в Москве, критикуя всех ее соперников от имени кошки Ники.Так, на днях она опубликовала на фейковой странице в Instagram новый пост, в котором призвала стерилизовать Илью, чтобы он больше не смог обманывать своих женщин и делать собственных детей несчастными.Стоит отметить, что сам молодой человек пока никак не прокомментировал заявление женщины, однако зрители уверены, что он не оставит этого просто так и обязательно отплатит Татьяне Африкантовой той же монетой.