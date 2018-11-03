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Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса»

Валерий Тодоровский готовит к выпуску новый кинопроект, о работе над которым он мечтал с самого детства. Продюсером картины под названием «Одесса» и главным героем стал Леонид Ярмольник.

Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса»

Валерий Тодоровский долгое время мечтал снять фильм про свое детство, которое он провел в Одессе. Сейчас его мечта сбылась и съемки этой картины уже начались. Сюжет разворачивается во время эпидемии холеры в 70-х годах. В актерский состав вошли Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Ирина Розанова и Евгения Брик, а одна из главных ролей досталась Леониду Ярмольнику, который выступает еще и продюсером этого фильма.

Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса»

Съемки начались на студии «Мосфильм» еще в августе. В течение нескольких месяцев специально для Валерия Тодоровского строились декорации, представляющие собой двор Одессы. А сами съемки прошли в Сочи, Таганроге и Ростове-на-Дону.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:34

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