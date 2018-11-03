Леонид Ярмольник сыграет в новом фильме Валерия Тодоровского «Одесса»





Валерий Тодоровский долгое время мечтал снять фильм про свое детство, которое он провел в Одессе. Сейчас его мечта сбылась и съемки этой картины уже начались. Сюжет разворачивается во время эпидемии холеры в 70-х годах. В актерский состав вошли Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт, Ирина Розанова и Евгения Брик, а одна из главных ролей досталась Леониду Ярмольнику, который выступает еще и продюсером этого фильма.Съемки начались на студии «Мосфильм» еще в августе. В течение нескольких месяцев специально для Валерия Тодоровского строились декорации, представляющие собой двор Одессы. А сами съемки прошли в Сочи, Таганроге и Ростове-на-Дону.