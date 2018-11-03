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Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа Киркорова с Кинг-Конгом

Оперная певица Анна Нетребко опубликовала на своей страннице в Instagram видео с Филиппом Киркоровым. Подписчики знаменитости сравнили исполнителя с Кинг-Конгом.

Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа Киркорова с Кинг-Конгом

Анна Нетребко часто делится со своими фанатами роликами и фотографиями в Instagram. Накануне на ее странице в социальной сети появилось видео, на котором она запечатлена с Филиппом Киркоровым. Знаменитости весело смеются и сообщают, что они побывали на мюзикле под названием "Кинг-Конг". В комментарии к видео оперная певица написала: "Потрясающий новый мюзикл на Бродвее! Спасибо Филипп за приглашение".

Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа Киркорова с Кинг-Конгом

Подписчики Анны Нетребко отреагировали моментально. Многие начали писать, как сильно поправился Филипп Киркоров и ему пора худеть, а некоторые даже сравнили звезду с Кинг-Конгом. Тем не менее, за весьма короткий срок видео просмотрело большое количество пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:00

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