Подписчики Анны Нетребко сравнили Филиппа Киркорова с Кинг-Конгом

Анна Нетребко часто делится со своими фанатами роликами и фотографиями в Instagram. Накануне на ее странице в социальной сети появилось видео, на котором она запечатлена с Филиппом Киркоровым. Знаменитости весело смеются и сообщают, что они побывали на мюзикле под названием "Кинг-Конг". В комментарии к видео оперная певица написала: "Потрясающий новый мюзикл на Бродвее! Спасибо Филипп за приглашение".Подписчики Анны Нетребко отреагировали моментально. Многие начали писать, как сильно поправился Филипп Киркоров и ему пора худеть, а некоторые даже сравнили звезду с Кинг-Конгом. Тем не менее, за весьма короткий срок видео просмотрело большое количество пользователей Сети.