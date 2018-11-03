Игорь Николаев удивил стюардессу своим высокомерием и надменностью





В частности, Игорь Николаев оставил о себе не самые приятные впечатления, стюардесса рассказала об инциденте, который произошёл на борту самолёта из-за композитора, требующего к себе внимания от окружающих, а также он поразил экипаж своим высокомерием и надменностью. Во время рейса Николаеву и его супруге принесли стандартный завтрак, однако певец возмутился, что порция слишком маленькая. Также звезда всегда садится в самолёт в последнюю очередь и медленно идёт по салону, чтобы его все рассмотрели.При этом другие знаменитости так себя не ведут. По словам стюардессы, самым скромным и приятным пассажиром среди звёзд российского шоу-бизнеса является Стас Михайлов, который заходит вместе со всеми, здоровается, и ведёт себя тихо и доброжелательно.