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Игорь Николаев удивил стюардессу своим высокомерием и надменностью

Стюардесса в беседе с журналистами рассказала о высокомерии и надменности Игоря Николаева. Большинство звёздных пассажиров запоминаются сотрудникам авиакомпаний с положительной стороны, однако есть и такие, кто ведёт себя совершенно иначе.
Игорь Николаев удивил стюардессу своим высокомерием и надменностью

В частности, Игорь Николаев оставил о себе не самые приятные впечатления, стюардесса рассказала об инциденте, который произошёл на борту самолёта из-за композитора, требующего к себе внимания от окружающих, а также он поразил экипаж своим высокомерием и надменностью. Во время рейса Николаеву и его супруге принесли стандартный завтрак, однако певец возмутился, что порция слишком маленькая. Также звезда всегда садится в самолёт в последнюю очередь и медленно идёт по салону, чтобы его все рассмотрели.

При этом другие знаменитости так себя не ведут. По словам стюардессы, самым скромным и приятным пассажиром среди звёзд российского шоу-бизнеса является Стас Михайлов, который заходит вместе со всеми, здоровается, и ведёт себя тихо и доброжелательно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:06

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